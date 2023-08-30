مسح لـ”قياس رضا” مستهلكي الكهرباء

تعتزم هيئة تنظيم المياه والكهرباء الاستعانة ببيت خبرة لإجراء مسح لقياس رضا المستهلكين عن الخدمات الكهربائية المقدمة في المملكة من مقدمي الخدمة في المملكة؛ الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق.
وتسعى الهيئة لمعرفة مدى رضا المستهلكين عن الخدمات المقدمة من الهيئة، والوقوف على جوانب التميز في الخدمات المقدمة لهم لتعزيزها والاستفادة منها وتعميمها، إضافة إلى اكتشاف فرص التحسين المتاحة وتقديم توصيات لمعالجتها.
يذكر أن الهيئة أُنشئت بقرار مجلس الوزراء عام 1422هـ لتنظيم النشاط ويشمل توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيسي، وتبريد المناطق. وفق “أخبار 24”.