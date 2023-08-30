انتهاء مهلة عودة “مواشي” غير السعوديين لدولهم

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة التأكيد على مُلاك ورعاة المواشي والإبل غير السعوديين، بأهمية الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لعودة مواشيهم وإبلهم إلى دولهم التي تنتهي يوم غدٍ الخميس الموافق 31 أغسطس 2023م.
وأوضحت الوزارة، أنها ستبدأ فور انتهاء المهلة، في تطبيق الإجراءات المُعلنة بحق المُلّاك والرعاة الذين لم يلتزموا بعودة مواشيهم وإبلهم؛ التي تتضمن إلغاء جميع تصاريح الدخول، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، بالإضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي.
ودعت إلى الإسهام في الحفاظ على المراعي الطبيعية بالمملكة، والعمل على تنميتها وتأهيلها، وذلك من خلال إيقاف الرعي المبكر والرعي الجائر وغير المنتظم، إلى جانب التوقف عن الممارسات الخاطئة التي تضر بالمراعي؛ مثل الاحتطاب، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، وعدم الالتزام بقيادة المركبات في المسارات المخصصة لها داخل المراعي.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على الغطاء النباتي، وفقًا لنظام البيئة والإستراتيجية الوطنية للمراعي؛ للحد من خطورة الرعي الجائر وتدهور المراعي الطبيعية.
وفق “أخبار 24”.