نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > انتهاء مهلة عودة “مواشي” غير السعوديين لدولهم
30/08/2023   10:49 م

انتهاء مهلة عودة “مواشي” غير السعوديين لدولهم

+ = -
49

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة التأكيد على مُلاك ورعاة المواشي والإبل غير السعوديين، بأهمية الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لعودة مواشيهم وإبلهم إلى دولهم التي تنتهي يوم غدٍ الخميس الموافق 31 أغسطس 2023م.

وأوضحت الوزارة، أنها ستبدأ فور انتهاء المهلة، في تطبيق الإجراءات المُعلنة بحق المُلّاك والرعاة الذين لم يلتزموا بعودة مواشيهم وإبلهم؛ التي تتضمن إلغاء جميع تصاريح الدخول، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، بالإضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي.

ودعت إلى الإسهام في الحفاظ على المراعي الطبيعية بالمملكة، والعمل على تنميتها وتأهيلها، وذلك من خلال إيقاف الرعي المبكر والرعي الجائر وغير المنتظم، إلى جانب التوقف عن الممارسات الخاطئة التي تضر بالمراعي؛ مثل الاحتطاب، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، وعدم الالتزام بقيادة المركبات في المسارات المخصصة لها داخل المراعي.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على الغطاء النباتي، وفقًا لنظام البيئة والإستراتيجية الوطنية للمراعي؛ للحد من خطورة الرعي الجائر وتدهور المراعي الطبيعية.

الإجراءات تأتي ضمن الجهود المتواصلة للحفاظ على الغطاء النباتي

وفق “أخبار 24”.

انتهاء مهلة عودة “مواشي” غير السعوديين لدولهم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885271676.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com