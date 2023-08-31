“انخفاض السوق”.. وتداولات بـ”8.8 مليار”

أنهى مؤشر السوق، جلسة (الخميس)، على تراجع بنسبة 0.7%، ليغلق عند 11491 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.8 مليار ريال.
وهبط سهما “المراعي” و”أكوا باور” بنسبة 5%، فيما تراجع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 1% عند 72.20 ريال، و35.75 ريال.
كما أنهت أسهم سابك، وإس تي سي، وجرير، ودار الأركان، والسعودي الفرنسي، ومعادن، وبترورابغ، والمتقدمة، وسليمان الحبيب، ومجموعة تداول، وكهرباء السعودية، وكيان، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3%. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، صعد سهم مهارة بنسبة 6% عند 63.40 ريال؛ عقب الإعلان عن ترسي مشروع على شركة زميلة بقيمة 3 مليارات ريال.
فيما ارتفع سهم الصقر للتأمين بنسبة 10%، كما صعدت أسهم وفرة، وعذيب للاتصالات، والوطنية للتعليم، بنسب تراوح بين 5 و10%.