نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد الخرج > العقيد سعد بن مناحي القحطاني يقلد عدد من منسوبي مرور الخرج رتبتهم الجديدة
11/12/2023   2:10 م

العقيد سعد بن مناحي القحطاني يقلد عدد من منسوبي مرور الخرج رتبتهم الجديدة

+ = -
96

قلد سعادة العقيد سعد بن مناحي القحطاني مدير مرور الخرج صباح اليوم رئيسي الرقباء محمد بن زبن العنزي وعايض بن فهاد القحطاني رتبتيهما الجديدة بعد صدور أمر معالي مدير الأمن بترقيتهما.

العقيد سعد بن مناحي القحطاني يقلد عدد من منسوبي مرور الخرج رتبتهم الجديدة

جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885281291.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com