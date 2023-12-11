العقيد سعد بن مناحي القحطاني يقلد عدد من منسوبي مرور الخرج رتبتهم الجديدة

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قلد سعادة العقيد سعد بن مناحي القحطاني مدير مرور الخرج صباح اليوم رئيسي الرقباء محمد بن زبن العنزي وعايض بن فهاد القحطاني رتبتيهما الجديدة بعد صدور أمر معالي مدير الأمن بترقيتهما.
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منصات الخرج اليوم الوجهة الاولى لأهالي الخرج