علاج “فقدان السمع” يقلل خطر الوفاة المبكرة

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أجريت بجامعة جنوب بجامعة جنوب كاليفورينا، انخفاض نسبة الوفاة بين الأشخاص الذين يعملون على تحسين حاسة السمع لديهم.
وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة «لانسيت» المعنية بأبحاث العمر الصحي، إلى أن خطر الوفاة انخفض بنسبة 24% بين الأشخاص الذين يستخدمون أدوات السمع.
وأظهرت الدراسة أنه لم يكن هناك اختلاف في خطر الوفاة خلال فترة البحث بين الأشخاص الذين استخدموا المعينات السمعية من حين لآخر وأولئك الذين لم يستخدموها مطلقًا، لكن المستخدمين المنتظمين كانوا أقل عرضة للخطر بشكل كبير.
وأوضحت أن خطر الوفاة كان أقل بالنسبة لمستخدمي المعينات السمعية بغض النظر عن عوامل مثل العمر، والعرق، والدخل، والتعليم، والتاريخ الطبي، ودرجة فقدان السمع.
وفي السياق نفسه، أظهرت دراسة أخرى أن استخدام أدوات السمع يخفض خطر الإصابة بالخرف؛ وفقًا لدراسة نشرت في مجلة JAMA لطب الأنف والأذن والحنجرة – جراحة الرأس والرقبة.
وأظهرت الدراسة أن أولئك الذين يعانون من فقدان السمع كانوا أكثر عرضة بنسبة 7% للإصابة بالخرف. وكان الخطر أعلى بنسبة 14% لدى أولئك الذين يعانون من ضعف السمع والذين لم يستخدموا المعينات السمعية مقارنة بأولئك الذين استخدموها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن حوالي 30 مليون شخص يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكبر في الولايات المتحدة يعانون من فقدان السمع في كلتا الأذنين، لكن حوالي 15% فقط يستخدمون المعينات السمعية.