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رياضة > ختام فعاليات البرنامج الاجتماعي في “غامبيا”
07/01/2024   10:25 م

ختام فعاليات البرنامج الاجتماعي في “غامبيا”

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اختتمت إدارة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم فعاليات البرنامج الاجتماعي الدولي الذي نفذته في دولة غامبيا، بالشراكة مع الاتحاد الغامبي لكرة القدم.

وشهد البرنامج المجتمعي تدريب 26 حكمًا من الجنسين، بالإضافة إلى تدريب 50 طفلًا من بينهم أيتام وتدريب 8 من مدربي أكاديميات الأطفال في غامبيا.

وجاء البرنامج المجتمعي ضمن جهود إدارات الاتحاد، المسؤولية الاجتماعية، والأكاديميات والبراعم، والحكام في إقامة المشاريع المجتمعية الدولية بما يساهم في تعزيز أهداف الإدارة على مستوى العمل المجتمعي. وفق “سبورت 24”.

ختام فعاليات البرنامج الاجتماعي في “غامبيا”

رياضة
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