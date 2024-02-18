“فحص” جديد يكشف “الخرف”

توصّلت دراسة حديثة أجريت بجامعة “فودان” الصينية، إلى أن المصابين بالخرف يعانون من ارتفاع مستويات بروتينات البلازما الموجودة في الدم.
وجاءت هذه النتائج المنشورة بمجلة “Nature Aging” الطبية، بعد مقارنة 1463 نوعاً من تلك البروتينات في عينات مأخوذة من 52645 مشاركاً؛ حيث أصيب 1417 منهم لاحقاً بأحد أنواع الخرف المختلفة، بما في ذلك مرض الزهايمر.
وحددت الدراسة التي استغرقت 14 عاماً 4 أنواع من البروتينات تم رصدها في البلازما، وشملت البروتينات الحمضية الليفية الدبقية (GFAP)، والبولي ببتيد الخفيف للخيوط العصبية (NEFL)، وعامل النمو/التمايز 15 (GDF15)، وبروتين ربط بيتا عامل النمو (LTBP2). وفق “أخبار 24”.