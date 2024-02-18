ثريدز تكشف الشائعات بـ”آلية جديدة”

كشفت خدمة “ثريدز” للنشر النصي، عن تعاونها مع منظمات التحقق من الأخبار لمعالجة المعلومات الخاطئة المتداولة التي يتم تضمينها بالمنشورات، وذلك ضمن استعداداتها لموسم الانتخابات المقبلة.
وكانت شركة “ميتا- بلاتفورمز” المالكة أعلنت في ديسمبر الماضي، تمكّن شركاء التحقق من الأخبار من مراجعة المحتوى الزائف وتقييمه مباشرة على ثريدز خلال العام الجاري.
فيما أكدت الشركة، وفقاً لموقع “TechCrunch” التقني، أنها لم تنته بعد من تقييم محتوى ثريدز بشكل مباشر، فيما لاحظ بعض المستخدمين ظهور علامات تحذيرية على المشاركات الزائفة عبر نافذة منبثقة أسفل الشاشة. وفق “أخبار 24”.