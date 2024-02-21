“أدوبي” تدعم المستندات بـ”الذكاء”

طرحت شركة “أدوبي” الأمريكية، أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل العثور على المعلومات في المستندات الطويلة بقارئ ملفات PDF الشهير “أكروبات”.
كما تسهل أداة “AI Assistant in Acrobat” الجديدة، وفقاً لموقع “theverge” التقني، تحليل وتلخيص الملفات وفهم محتواها من خلال فتح تبويب للدردشة يمكنه الإجابة عن الأسئلة.
وتقلل الأداة من المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً عند التعامل مع المستندات النصية الضخمة؛ حيث تساعد الطلاب في العثور بسرعة على معلومات للمشروعات البحثية، أو تلخيص التقارير الكبيرة في نقاط سريعة لرسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والعروض التقديمية. وفق “أخبار 24”.