نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مال وأعمال > “أدوبي” تدعم المستندات بـ”الذكاء”
21/02/2024   12:07 م

“أدوبي” تدعم المستندات بـ”الذكاء”

+ = -
32

طرحت شركة “أدوبي” الأمريكية، أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل العثور على المعلومات في المستندات الطويلة بقارئ ملفات PDF الشهير “أكروبات”.

كما تسهل أداة “AI Assistant in Acrobat” الجديدة، وفقاً لموقع “theverge” التقني، تحليل وتلخيص الملفات وفهم محتواها من خلال فتح تبويب للدردشة يمكنه الإجابة عن الأسئلة.

وتقلل الأداة من المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً عند التعامل مع المستندات النصية الضخمة؛ حيث تساعد الطلاب في العثور بسرعة على معلومات للمشروعات البحثية، أو تلخيص التقارير الكبيرة في نقاط سريعة لرسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والعروض التقديمية. وفق “أخبار 24”.

“أدوبي” تدعم المستندات بـ”الذكاء”

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885288721.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com