تعاون “سعودي – أردني” بمجال التأمينات الاجتماعية

تعتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التأمينات الاجتماعية، وذلك بموجب مذكرة تفاهم بين الجهتين.
وتشتمل مذكرة التعاون على التعاون بين الجهتين في مجالات تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في المجال التأميني، والاستعانة بالخبرات الاستشارية في مجالات التأمينات الاجتماعية وتبادل الدراسات والتقارير بين المؤسستين.
كما تتضمن التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي، لإبراز تجارب الطرفين في مجال التأمينات الاجتماعية.
وقّع المذكرة التي جرت مراسمها في مقر التأمينات الاجتماعية الرئيسي بمدينة الرياض، من جانب المؤسسة المحافظ عبد العزيز بن حسن البوق، ومن جانب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المدير العام للمؤسسة الدكتور محمد بن صالح الطراونة، وذلك بحضور السفير الأردني لدى المملكة هيثم بن صالح أبوالفول.وفق “أخبار 24”.
ويهدف الاتفاق لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشريعات والأبحاث الخاصة بتطوير الأداء التأميني بين الجهتين، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال إدارة صناديق التأمينات الاجتماعية.