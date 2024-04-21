35 فعالية في جميع المناطق بـ “أسبوع البيئة”

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنظيم فعالية “أسبوع البيئة 2024″، بدءًا من 28 إبريل الجاري، والتي تتضمن أكثر من 35 فعالية بيئية متنوعة في جميع مناطق ومدن المملكة؛ بهدف نشر الوعي البيئي المجتمعي، وتحقيق الاستدامة البيئية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.
وتشمل الفعاليات، التي تأتي تحت شعار “تعرف بيئتك؟، ورش عمل ودورات تدريبية، ومحاضرات توعوية، وأنشطة ميدانية؛ منها التشجير ونظافة المتنزهات والشواطئ، إلى جانب الحملات التوعوية في مختلف وسائل الإعلام.
وتشهد الفعالية تنفيذ الكثير من الفعاليات والبرامج والمبادرات خلال هذا الأسبوع، في جميع أنحاء المملكة، بمشاركة الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وتقيم الوزارة معرضًا بيئيًا يهدف إلى توعية زواره في مختلف مناطق المملكة ببيئاتهم المحلية، والسلوكيات البيئية الصحيحة التي يجب ممارستها للحفاظ على استدامة مواردها، إلى جانب تخصيص مساحات عرض للجهات المشاركة؛ لإبراز جهودها في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، ونشر المعرفة البيئية، والسعي إلى تفعيل الشراكات المتنوعة للمحافظة على البيئة.
وأشادت الوزارة بالدور المجتمعي في الحفاظ على البيئة، وتفاعله الإيجابي من خلال التزامه بالسلوكيات الصحيحة التي تسهم في تنميتها؛ إذ ارتفعت نسبة الأسر المهتمة بالموضوعات المتعلقة بالبيئة لـ 84.11%، مما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة والجهات التابعة لها بالمملكة، وذلك في إطار رؤية 2030، التي جعلت حماية البيئة وتعزيز استدامتها من أهم مستهدفاتها.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في فعاليات الأسبوع، للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال ترسيخ مفاهيم الاستدامة والتنمية البيئية وسط المجتمع؛ للوصول إلى بيئة خضراء نظيفة، تسهم في الارتقاء بجودة الحياة.
ويعزز “أسبوع البيئة” الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة، لرفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة والقطاعات المختلفة، وتحفيزهم للالتزام بالسلوكيات المثالية تجاه البيئة، بالإضافة إلى نشر المعرفة بأهمية القضايا البيئية، وتنمية حس المسؤولية البيئية بالمجتمع.وفق “أخبار 24”.
وتُعَدّ هذه الفعالية مناسبة وطنية تم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء، تهدف إلى نشر الوعي البيئي المجتمعي، وتـحـقـيـق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث بمختلف أنـواعـه.