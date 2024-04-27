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جديد المناطق > إخلاء مواطن ومواطنة حالتهما حرجة من القاهرة
27/04/2024   11:12 م

إخلاء مواطن ومواطنة حالتهما حرجة من القاهرة

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أخلت سفارة المملكة لدى مصر، اليوم (السبت)، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، مواطناً ومواطنة، حالتهما الطبية حرجة، من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي؛ لاستكمال علاجهما في المملكة.

وأكدت السفارة أن الخطوة تأتي في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين.

يُذكر أن مجلس الشورى، وافق على مشروع نظام الإخلاء الطبي، المؤلف من 41 مادة، والذي يهدف إلى تطوير هذا القطاع وتنظيم بِنْيته الأساسية، وفْق التقنيات الحديثة، والذي يهدف لتقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية. وفق “أخبار 24”.

إخلاء مواطن ومواطنة حالتهما حرجة من القاهرة

جديد المناطق
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