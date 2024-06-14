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14/06/2024   5:06 ص

“لينكدإن” تستعين بـ”الذكاء” لجلب الوظائف

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كشفت منصة “لينكدإن” الأمريكية للتوظيف، عن مجموعة كبيرة من الخدمات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنها خدمة البحث عن الوظائف عبر المنصة، وذلك بهدف جذب المزيد من المستخدمين.

وأوضحت المنصة، وفقاً لموقع “TechCrunch” التقني، أن هذه الخدمات تشمل أداة لكتابة طلب الوظيفة بالكامل، وأداة أخرى لكتابة الرسالة التعريفية للمتقدم على الوظيفة، وأداة لعرض المواد التعليمية ذات الصلة، وجميعها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأطلقت “لينكدإن” في أكتوبر الماضي، مجموعة من الأدوات التي تعمل بنظام OpenAI، وأضافت أدوات القراءة والكتابة بعد شهر واحد، وأدوات للمساعدة في كتابة الملفات الشخصية وإعلانات التوظيف. وفق “أخبار 24”.

وتعد المنصة جزءًا من شركة “مايكروسوفت” التي تمتلك حصة قدرها 49% في OpenAI، إلى جانب جهودها الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى إزالة ضغوط الابتكار أو الاستثمار للتركيز على كيفية بناء أو دمج الأدوات لاستخداماتها الخاصة.

“لينكدإن” تستعين بـ”الذكاء” لجلب الوظائف

مال وأعمال
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