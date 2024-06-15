رجل أمن يحتضن الكعبة.. خدمة وشوق

أظهرت صورة رجل أمن هو يحتضن الكعبة المشرفة خلال أدائه الدور المكلف به، حيث كان فيها ملتزماً بجدار الحجر الأسود ويدخل في لحظات من السكينة والخشوع متأثراً بالأجواء الإيمانية والروحانية المحيطة به.
ويعيش رجال الأمن في الحج لحظات خاصة تمتزج بين مساعدة الحجاج ونجدتهم من أي عارض والقيام بالأدوار المُتعددة التي يُكلفون بها، وبين تمتع قلوبهم بالأجواء الإيمانية.
ويواصل رجال الأمن تنفيذ خطط أمن الحج، وعمليات نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة وتصعيدهم إلى عرفات، مستندين على أبرز التقنيات وأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها بالتعاون بين الأمن العام، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ لمساندة مهام قوات أمن الحج الأمنية والتنظيمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم بيسر وسهولة. وفق “أخبار 24”.