ماذا قدم بروزوفيتش في خسارة كرواتيا أمام إسبانيا؟

خسر المنتخب الكرواتي بثلاثة أهداف نظيفة على يد نظيره الإسباني في مستهل مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 مساء اليوم السبت.
وشارك مارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط فريق النصر ضمن صفوف منتخب بلاده الكرواتي منذ بداية المواجهة ضد إسبانيا وحتى نهايتها.
لمس بروزوفيتش الكرة 72 مرة امام إسبانيا وجاءت نسبة دقة تمريراته 94%، حيث مرر 61 تمريرة صحيحة من أصل 65.
وسدد لاعب النصر مرة وحيدة على مرمى المنتخب الإسبانين كما قام بإرسال عرضية واحدة صحيحة.وفق “أخبار 24”.
بروزوفيتش فقد الاستحواذ على الكرة 5 مرات في مباراة كرواتيا ضد إسبانيا، وفاز بالتحام أرضي وحيد.
وجاء تقييم بروزوفيتش حسب شبكة “سوفا سكور” العالمية بـ 6.8 درجة.