فسح 2.1 مليون رأس من الماشية استعدادًا للحج

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح 2.1 مليون رأس من الماشية الحية (أغنام، أبقار، جِمال)، في الفترة من 1 ذي القعدة حتى 4 ذي الحجة 1445هـ، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام.
وأوضحت الوزارة، أن إرساليات المواشي المفسوحة، تضمنت 2,097,753 رأسًا من الماعز، و10,611 رأسًا من الإبل، بالإضافة إلى 4,385 رأسًا من الأبقار، مؤكدة استمرار متابعة سير العمل في المحاجر المختلفة؛ لتوفير العدد الكافي من المواشي، وتسهيل انسيابية دخول الإرساليات، إلى جانب دعم المختبرات والمحاجر بالكوادر البيطرية؛ لضمان سرعة إنهاء الإجراءات.
وأشارت الوزارة إلى وجود 10 محاجر برية وجوية وبحرية، يسمح بدخول المواشي من خلالها؛ حيث يتم حجر المواشي المستوردة إلى حين استكمال كافة الإجراءات المحجرية، وتطبيق برنامج التحصين الوطني، بالإضافة إلى 13 محجرًا دوليًا معتمدا من قِبل المملكة في الدول المصدرة، ويتم فيها حجر المواشي لمدة تتراوح بين 15 إلى 21 يومًا.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المملكة تستورد المواشي الحية من أكثر من 30 دولة منها: السودان، والصومال، وجيبوتي، وجنوب إفريقيا، وأستراليا، والبرازيل، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، وقطر، والأردن، كما تعمل على دراسة الوضع الوبائي لبعض الدول؛ لفتح نوافذ جديدة للاستيراد، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء).