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رياضة > موقف لاعب جالطة سراي من الانتقال للأهلي
15/06/2024   10:42 م

موقف لاعب جالطة سراي من الانتقال للأهلي

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كشفت تقارير صحفية تركية عن دخول لاعب جالطة سراي، البرازيلي تيتي دائرة اهتمام نادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة “فوتوماك” أن إدارة جالطة سراي مستعدة للتخلي عن تيتي الذي يعد خارج حسابات مدربه أوكان بوروك.

وأكدت الصحيفة التركية أن الأهلي يسعى لضم تيتي، الذي يلعب كجناح أيمن، ويمكنه المشاركة كجناح أيسر وصانع ألعاب.

وأشارت إلى أن الأهلي قدم عرضا للنادي التركي لضم اللاعب البرازيل بقيمة 8 ملايين يورو، لكن جالطة سراي متمسك بالحصول على 10 ملايين يورو على أقل تقدير.وفق “أخبار 24”.

موقف لاعب جالطة سراي من الانتقال للأهلي

رياضة
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