برواتب تبدأ من 5 و7 آلاف.. توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص

قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، اليوم (الإثنين) توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص.
ويسري هذا القرار على جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني، والوظائف الفنية للاتصالات.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والباحثين عن عمل للاطلاع على الدليل الإجرائي المصاحب للقرار الوزاري الموضح على موقعها الإلكتروني.
الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليه الوزارة، وتطمح الوزارة من هذا القرار لتوفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، كما حددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات بحيث يبدأ من 7 آلاف ريال للمهن التخصصية و5 آلاف ريال للمهن الفنية.
وفق “أخبار 24”.