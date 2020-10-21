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اخبار رياضية > الأهلي يتحدث عن كواليس رحيل “ساريتش”.. وسر غياب المدير التنفيذي أثناء زيارة “الرياضة”
21/10/2020   1:19 م

الأهلي يتحدث عن كواليس رحيل “ساريتش”.. وسر غياب المدير التنفيذي أثناء زيارة “الرياضة”

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كشف المشرف على فريق الكرة بالنادي الأهلي، طارق كيال، كواليس محاولات مجلس الإدارة، إسقاط اسم لاعب الفريق الأول لكرة القدم البوسني ألفيش ساريتش، من قائمة الموسم الحالي 2020-2021، وسر عدم تواجد المدير التنفيذي للنادي أثناء زيارة وزارة الرياضة.

وقال “كيال”، في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “ساريتش رفض الرحيل عن الأهلي وقال للإدارة أنا أحب النادي وسوف أعود من الإصابة في شهر يناير القادم”، مشيرًا: “ولكن الإدارة لا تزال تحاول التوصل إلى اتفاق مع ساريتش، من أجل إقناعه بالرحيل عن الفريق، بشكل ودي”.
وتابع طارق كيال: “يجب أن نبدأ الدوري بهدوء لأننا ربطنا الموسمين مع بعض، ولم نحظ بفرصة إقامة معسكر إعدادي، خلال الفترة الماضية.. إذا قدم الفريق كل ما لديه في البداية سيهبط مستواه الفني بوسط الموسم”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “حاليًا لا نفكر في المستوى الذي يقدمه الفريق، ولكن كل ما يهمنا خلال المباريات المقبلة، هو الفوز والحصول على الثلاث نقاط.. ومثال العدالة قدم كل ما لديه في بداية الموسم المنصرف، ثم ضعف مستواه حتى هبط إلى الدرجة الأولى”.

وأوضح: “ظروف عائلية كانت سبب عدم تواجد المدير التنفيذي أثناء زيارة وزارة الرياضة.. أقول لجمهور الأهلي نحن نقدركم ونشعر بطلباتكم ونعرف طموحاتكم، بحثنا عن ظهير سعودي يمين ويسار ولم نجد إلا قلة وأنديتهم متمسكة بهم، ونعمل على بناء مستقبل للنادي الأهلي ودعم اللاعبين الشباب”.

الأهلي يتحدث عن كواليس رحيل “ساريتش”.. وسر غياب المدير التنفيذي أثناء زيارة “الرياضة”

اخبار رياضية
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