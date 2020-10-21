الأهلي يتحدث عن كواليس رحيل “ساريتش”.. وسر غياب المدير التنفيذي أثناء زيارة “الرياضة”

كشف المشرف على فريق الكرة بالنادي الأهلي، طارق كيال، كواليس محاولات مجلس الإدارة، إسقاط اسم لاعب الفريق الأول لكرة القدم البوسني ألفيش ساريتش، من قائمة الموسم الحالي 2020-2021، وسر عدم تواجد المدير التنفيذي للنادي أثناء زيارة وزارة الرياضة.
وأضاف: “حاليًا لا نفكر في المستوى الذي يقدمه الفريق، ولكن كل ما يهمنا خلال المباريات المقبلة، هو الفوز والحصول على الثلاث نقاط.. ومثال العدالة قدم كل ما لديه في بداية الموسم المنصرف، ثم ضعف مستواه حتى هبط إلى الدرجة الأولى”.
وأوضح: “ظروف عائلية كانت سبب عدم تواجد المدير التنفيذي أثناء زيارة وزارة الرياضة.. أقول لجمهور الأهلي نحن نقدركم ونشعر بطلباتكم ونعرف طموحاتكم، بحثنا عن ظهير سعودي يمين ويسار ولم نجد إلا قلة وأنديتهم متمسكة بهم، ونعمل على بناء مستقبل للنادي الأهلي ودعم اللاعبين الشباب”.