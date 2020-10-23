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اخبار رياضية > الاتحاد يقترب من التعاقد مع لاعب بوردو الفرنسي
23/10/2020   11:28 م

الاتحاد يقترب من التعاقد مع لاعب بوردو الفرنسي

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اقتربت إدارة نادي الاتحاد من التعاقد مع لاعب بوردو الفرنسي بابلو كاسترو، بعدما توصلت لاتفاق مبدئي مع اللاعب.

وكشفت “فوتو ميركاتو” الفرنسية أن الاتحاد شبه اتفق مع اللاعب بابلو كاسترو ، وتبقى على الاتحاد التفاوض مع بوردو الفرنسي وإلى الآن لم يرسل عرضه الرسمي.

وعلى مستوى فريق الكرة، أفادت مصادر باقتراب عودة لاعب الاتحاد، عبدالإله المالكي لتدريبات فريقه مع نهاية الأسبوع الجاري. وفق “أخبار 24”.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الأهلي يوم السبت بعد المقبل الموافق 31 أكتوبر، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يقترب من التعاقد مع لاعب بوردو الفرنسي

اخبار رياضية
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