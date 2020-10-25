بالفيديو.. “الملكية الفكرية” تعتزم حظر أكثر من 250 موقعاً إلكترونياً لهذا السبب

كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد الحسن، عن توجه الهيئة لحظر أكثر من 250 موقعاً إلكترونياً؛ لانتهاكها حقوق المسلسلات وبث المباريات.
وقال الحسن في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الهيئة لديها من اللوائح والقوانين التي توفر الحماية لكل مبدع وصاحب فكر.
ولفت إلى أن لجاناً فنية قانونية شرعية ستتولى عملية الفحص الكاملة للدعاوى الخاصة بالملكية الفكرية.
المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية:
الهيئة في طريقها لحظر أكثر من 250 موقع الكتروني يقوم بانتهاك حقوق المسلسلات وبث المباريات#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/e8wV7NpHqs
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 24, 2020
وفق “أخبار 24”.