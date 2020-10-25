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أخبار محلية > بالفيديو.. “الملكية الفكرية” تعتزم حظر أكثر من 250 موقعاً إلكترونياً لهذا السبب
25/10/2020   8:18 ص

بالفيديو.. “الملكية الفكرية” تعتزم حظر أكثر من 250 موقعاً إلكترونياً لهذا السبب

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كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد الحسن، عن توجه الهيئة لحظر أكثر من 250 موقعاً إلكترونياً؛ لانتهاكها حقوق المسلسلات وبث المباريات. 

وقال الحسن في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الهيئة لديها من اللوائح والقوانين التي توفر الحماية لكل مبدع وصاحب فكر.  

ولفت إلى أن لجاناً فنية قانونية شرعية ستتولى عملية الفحص الكاملة للدعاوى الخاصة بالملكية الفكرية. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الملكية الفكرية” تعتزم حظر أكثر من 250 موقعاً إلكترونياً لهذا السبب

أخبار محلية
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