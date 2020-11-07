إسناد تشغيل قطار المشاعر المقدسة لشركة الخطوط الحديدية

صدرت موافقة مجلس الوزراء على إسناد تقديم الخدمة وصيانة وتشغيل قطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
ويشمل القرار إسناد جميع العمليات المرتبطة بطبيعة تشغيل القطار، ومن ذلك ما يرتبط بإدارة الحشود والحراسات الأمنية وإدارة المرافق والأصول التابعة للقطار من مرافق ومعدات وأنظمة تشغيل وغير ذلك من الأصول التابعة له، سواء كانت ثابته أم متحركة.
ووفقا للقرار تنتقل إلى الشركة جميع الميزانيات والبرامج -وما في حكمها- ذات الطبيعة المالية المخصصة للجهة الحكومية المشرفة على قطار المشاعر المقدسة، لخدمة وتشغيل وصيانة القطار، والصرف على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية وتكاليف الصيانة وتحسينات الأصول والترميمات وغيرها من التكاليف والمصروفات. وفق “أخبار 24”.
كما أنه لا يترتب على الشركة أن تؤول إليها الإيرادات الناتجة عن تشغيل القطار وعلى الشركة توريد تلك الإيرادات إلى خزينة الدولة.
وتضمن القرار قيام هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، ووزارة المالية، باتخاذ ما يلزم لإبرام اتفاقية مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) تتضمن جميع الأحكام والآليات اللازمة.