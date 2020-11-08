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أخبار محلية > أبرزها الحلاقة وصيانة الأجهزة المنزلية والسيارات.. “الشؤون البلدية” تعتزم الترخيص لأنشطة متنقلة جديدة
08/11/2020   1:12 م

أبرزها الحلاقة وصيانة الأجهزة المنزلية والسيارات.. “الشؤون البلدية” تعتزم الترخيص لأنشطة متنقلة جديدة

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كشفت مسودة “لائحة الاشتراطات البلدية للأنشطة المتنقلة” التي طرحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للعموم لإبداء الرأي، عن عزم الوزارة الترخيص لعدد من الأنشطة المتنقلة الجديدة.

وأوضحت المسودة أن أبرز تلك الأنشطة هي: محلات الحلاقة المتنقلة سواء الرجالية أو الأطفال، والصيانة المنزلية (كهرباء- سباكة- تكييف وتبريد)، وصيانة الأجهزة الإلكترونية، والصيانة الخفيفة للسيارات، وإصلاح الإطارات، وغسيل السيارات، وتبديل الزيوت للسيارات، وتأجير الدراجات الهوائية.

وأشارت اللائحة إلى سماح الوزارة بالترخيص لممارسة الأنشطة المتنقلة غير الغذائية للمواطنين “الأفراد فقط”، وفقًا لنظام إجراءات التراخيص بواقع رخصة واحدة لنشاط واحد فقط (مركبة أو عربة أو مقطورة او دراجة آلية واحدة فقط)، على مستوى المملكة، فيما يلزم استخراج تصريح أنشطة متنقلة للمحلات التجارية. وفق “أخبار 24”.

وتضمنت اللائحة المواصفات المعتمدة لمزاولة النشاط وآلية استخراج الترخيص البلدي، والجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقة على مزاولة النشاط، واشتراطات المركبة ، فضلًا عن الأماكن المسموح بها لممارسة النشاط.

للاطلاع على مسودة لائحة الاشتراطات البلدية للأنشطة المتنقلة

أبرزها الحلاقة وصيانة الأجهزة المنزلية والسيارات.. “الشؤون البلدية” تعتزم الترخيص لأنشطة متنقلة جديدة

أخبار محلية
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