نجم الاتحاد عن حجازي: نحتاج له.. يوجه وينصح اللاعبين وكأنه معنا منذ فترة طويلة

تحدث نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد، الإثنين، عن انضمام المصري أحمد حجازي، إلى صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وقال المولد، خلال برنامج “كورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: “كنا نحتاج لاعباً مثل حجازي من فترة طويلة، وأرى أن اللاعب جاء ليضيف الإفادة للنادي، ومن أول يوم دخل النادي وهو يقوم بتوجيه اللاعبين داخل وخارج الملعب من أجل ظهور الفريق بشكلٍ أفضل.
وأوضح المولد: “حجازي إضافة كبيرة لنا هذا الموسم، ولأنه لاعب عربي تمكن من التأقلم مع الفريق بشكل سريع.. من أول يوم تشعر بأن هذا اللاعب معنا من فترة طويلة”. وفق “أخبار 24”.
واشار نجم الاتحاد: “من لديه جمهور مثل جمهور الاتحاد لا يتمكن من تحمل كم الضغوطات الكبيرة من الجماهير حيث إن بعضهم كان يتمنى خروجي من النادي في يوم من الأيام”.