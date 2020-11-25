نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بشرى سارة لجماهير “الاتحاد” قبل مواجهة القادسية في الدوري
25/11/2020   1:01 م

بشرى سارة لجماهير “الاتحاد” قبل مواجهة القادسية في الدوري

+ = -
677

تلقت جماهير نادي الاتحاد، الثلاثاء، خبرًا سارًا، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة القادسية، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الاتحاد، بقيادة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، مشاركة المدافع زياد الصحفي، بعد تعافيه من الإصابة، فيما شارك النجم حمدان الشمراني، أيضًا في التدريبات الجماعية استعدادًا للقادسية.

وكان فريق الاتحاد تعادل مع مضيفه الفيصلي، بهدف لكل منهما، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق”أخبار 24″.

ويحتل فريق الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 6 نقاط، بينما يسبقه فريق القادسية في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

بشرى سارة لجماهير “الاتحاد” قبل مواجهة القادسية في الدوري

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885123303.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.