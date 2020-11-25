بشرى سارة لجماهير “الاتحاد” قبل مواجهة القادسية في الدوري

تلقت جماهير نادي الاتحاد، الثلاثاء، خبرًا سارًا، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة القادسية، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت تدريبات الاتحاد، بقيادة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، مشاركة المدافع زياد الصحفي، بعد تعافيه من الإصابة، فيما شارك النجم حمدان الشمراني، أيضًا في التدريبات الجماعية استعدادًا للقادسية.
وكان فريق الاتحاد تعادل مع مضيفه الفيصلي، بهدف لكل منهما، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق”أخبار 24″.
ويحتل فريق الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 6 نقاط، بينما يسبقه فريق القادسية في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.