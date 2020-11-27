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أخبار محلية > “الجمارك” تعلن عن مزاد لبيع بضائع منوّعة بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز
27/11/2020   8:50 م

“الجمارك” تعلن عن مزاد لبيع بضائع منوّعة بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز

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أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم (الجمعة) عن إقامة مزاد علني في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز لبيع بضائع منوّعة وفقًا لنظام الجمارك الموحد.

وأضافت أن المزاد سيقام بعد غد (الأحد)، في تمام العاشرة صباحاً بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز، مشترطة على المتقدم في المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.

وأوضحت أنه يشترط إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد ودفع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك أو إيداعها في حساب الجمرك، بالإضافة لدفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أنه يجب على المشتري إخراج البضاعة المبيعة خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد، و20 يوما للبضائع برسم الصادر، وسيتم سحب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، مشددة على ضرورة الالتزام بالاحترازات لمواجهة جائحة كورونا حسب توجيهات وزارة الصحة.

“الجمارك” تعلن عن مزاد لبيع بضائع منوّعة بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز

أخبار محلية
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