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أخبار المناطق > بالفيديو.. “أمانة الرياض” تضبط التعديات على الأراضي الحكومية
14/12/2020   10:13 م

بالفيديو.. “أمانة الرياض” تضبط التعديات على الأراضي الحكومية

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نفّذت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الإثنين)، حملة ميدانية مكثفة لضبط التعديات على الأراضي الحكومية في نطاق بلدية الشرق، وذلك بالتعاون مع الدوريات الأمنية بالرياض.

أوضح رئيس قسم مراقبة الأحياء والتعديات بالمنطقة بندر الحربي، أن بلدية الشرق قامت بإزالة المواقع المخالفة والتعديات على الممتلكات الخاصة والمرافق العامة.

وأضاف أن الأمانة كانت قد قامت بإشعار المخالفين ولكنهم لم يستجيبوا لتلك الإشعارات، حيث نشرت الأمانة مقطع فيديو للحملة تضمّن لحظات إزالة التعديات والمواقع المخالفة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “أمانة الرياض” تضبط التعديات على الأراضي الحكومية

أخبار المناطق
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