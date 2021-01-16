“تقييم”: إقرار 66 مخالفة وإيقاف 3 مقيّمين معتمدين عن مزاولة المهنة خلال 2020

أقرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) ممثلة في لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، عقوبات على 66 مخالفة لمقيّمين معتمدين خلال عام 2020.
وأوضحت اللجنة أن المخالفات تأتي لعدم التزام المقيّمين المعتمدين بتطبيق النظام ولائحته التنفيذية وعدم ممارسة مهنة التقييم وفق المعايير المعتمدة، وقواعد السلوك، ودليل الممارسة المهنيّة الذي أصدرته الهيئة، وذلك بما يسهم في حفظ الحقوق وحماية المصالح والثقة عند اتخاذ القرارات.
وأبانت أن أبرز المخالفات التي يقع فيها المقيّمون المعتمدون تتمثل في عدم الالتزام بمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة، مثل عدم تطبيق أسلوب التقييم بطريقة صحيحة أو اختيار أساس قيمة لا يتناسب مع غرض التقييم أو عدم تحديد نطاق العمل وكتابته بتقرير التقييم أو عدم ذكر المقارنات وعمل التسويات اللازمة لها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن العقوبات التي أوقعتها على المقيّمين هي شطب سجل قيد لمقيّم عقاري وإيقاف 3 مقيّمين عقاريين عن ممارسة المهنة لمدد محددة، بالإضافة إلى 11 غرامة مالية واللوم والإنذار لعدد من المخالفات.