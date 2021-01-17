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أخبار محلية > “الإنذار المبكر” يُصدر عدة تنبيهات عن حالة الطقس بعدد من المناطق
17/01/2021   7:06 ص

“الإنذار المبكر” يُصدر عدة تنبيهات عن حالة الطقس بعدد من المناطق

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، تنبيهات متقدمة عن وجود حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على عدد من المناطق.

وأوضح المركز أن أجزاءً من منطقة الرياض ستشهد رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تسبب تدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم (الأحد)، مبيناً أن الحالة ذاتها ستشهدها منطقة الجوف وتضم القريات ودومة الجندل وسكاكا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً. وفق “أخبار 24” .

وأضاف أن أجزاءً من الحدود الشمالية والمدينة المنورة ستشهد أيضاً رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تسبب تدنياً في مستوى الرؤية ويتوقع استمرار الحالة حتى السادسة مساءً.

“الإنذار المبكر” يُصدر عدة تنبيهات عن حالة الطقس بعدد من المناطق

أخبار محلية
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