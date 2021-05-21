عشائر لبنانية في زيارة لمنزل وليد بخاري: المملكة أم العروبة والإسلام وفضلها لا يُنسى.. و”الخيمة” و”الشماغ” رمزنا

كررت وفود شعبية لبنانية استنكارها وتضامنها مع المملكة بعد التصريحات المسيئة التي صدرت من وزير الخارجية اللبناني المستقيل شربل وهبة، وذلك خلال زيارة لمنزل سفير المملكة في بيروت وليد بخاري.
وقال أحد شيوخ العشائر اللبنانية، خلال حديثه لقناة الإخبارية، اليوم الجمعة، إنهم قدموا لكي يشجبوا ويستنكروا ويدينوا كلام وزير الخارجية السابق، وإن السعودية هي رمزهم، وأم العروبة والإسلام.
وأضاف أن الخيمة والشماغ هما رمز العشائر، والشماغ على رأس الكبير والصغير، مقدماً اعتذاره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد وكافة دول الخليج. وفق “أخبار 24”.
وأشار أحد الحاضرين إلى أن العفو من شيم الكرام، وأن المخطئ اعتذر، وهذا درس لغيره بألا يتجرأ ويعتدي، وأن البداوة أصالة وعراقة، وأن حضورهم لخيمة السفير هو الحد الأدنى من التضامن مع المملكة، التي لا يُنسى فضلها وكرمها مع لبنان.
فيديو | قبائل لبنانية: #المملكة أم العروبة والإسلام ووقوفنا معها أقل مانقدمه.. و”الخيمة” و “الشماغ” رمز العشائر في #لبنان#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/AEACbDYUkU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2021