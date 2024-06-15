ضبط 25 مخالفًا نقلوا 103 غير مُصرَّح لهم بالحج

ضبطت قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 25 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم 7 وافدين و18 مواطنًا، لنقلهم 103 مخالفين، وذلك يوم 8/ 12/ 1445 هـ الموافق 14/ 6/ 2024 م.
وأوضحت وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات أصدرت بحقهم 24 قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبتين مستخدَمتين في النقل قضائيًا.وفق “أخبار 24”.
ودعت “الداخلية” جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نُسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.