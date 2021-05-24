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اخبار رياضية > “القحطاني”: لهذا السبب لا يلام فيصل البلوي على عدم طرد سلمان الفرج أمام التعاون
24/05/2021   10:00 م

“القحطاني”: لهذا السبب لا يلام فيصل البلوي على عدم طرد سلمان الفرج أمام التعاون

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تحدث الإعلامي الرياضي، فلاح القحطاني، عن عدم إلقاء اللوم على الحكم فيصل البلوي، لعدم طرده لاعب الهلال سلمان الفرج، في مباراة التعاون أمس الأحد بالدوري.

وقال “القحطاني”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعد تفكير عميق وهدوء وجدت أنه من المنطق والعقلانية أن لا يلام فيصل البلوي، على عدم طرد سلمان الفرج”.

وأوضح: “تخيل نفسك مكانه!.. تذكرت ما حدث لمطرف القحطاني، وما تعرضت له أسرته ومنزله بعد مباراة الهلال التعاون قبل سنوات فعذرته.. الله يلوم اللي يلومك يا فيصل وجعل العزيز والصديق ما يكون بموقفك”. وفق “أخبار 24”.

وفاز الهلال على نظيره التعاون بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الـ29، أمس الأحد، ليرفع رصيده إلى النقطة 58 في صدارة جدول ترتيب الدوري، ويتوج رسمياً بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

 

“القحطاني”: لهذا السبب لا يلام فيصل البلوي على عدم طرد سلمان الفرج أمام التعاون

اخبار رياضية
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