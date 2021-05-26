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أخبار محلية > خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًا بسلطان عُمان
26/05/2021   10:56 م

خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًا بسلطان عُمان

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًا اليوم الأربعاء، بسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق بن تيمور.

وعبر الملك خلال الاتصال عن تمنياته للسلطنة وللشعب العماني الشقيق التقدم والازدهار.

من جهته أعرب سلطان عُمان عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، متمنياً له دوام الصحة والعافية ولشعب المملكة المزيد من التطور والتقدم. وفق “أخبار 24”.

وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًا بسلطان عُمان

أخبار محلية
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