الرئيس التنفيذي لهيئة الدرعية: المناطق السياحية ستكون جاهزة بنهاية العام

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، أن العمل في المشروع يسير حسب الجدول الزمني المخطط له.
وأشار، في حديثه لقناة العربية اليوم (الأربعاء)، إلى أنه بنهاية العام ستكون هناك مناطق جاهزة، وسيتم الكشف وقتها عن مجتمع الدرعية.
وأوضح إنزيريلو أن قمة تعافي السياحة التي استضافتها المملكة ستسهم في جلب الزوار إلى المملكة من واقع مشاركة وزراء السياحة في كل دول العالم في مؤتمر القمة، ما يلقي الضوء بشكل كبير على إمكانات السياحة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
ووصف افتتاح منظمة السياحة العالمية أول مقر لها في الشرق الأوسط في عاصمة المملكة الرياض بالخطوة التاريخية.