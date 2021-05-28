“شدة وتزول”.. مغردون سعوديون يواسون شعب البحرين بعد ارتفاع حالات كورونا وإغلاق المتاجر والمطاعم

عبر مغردون سعوديون عن تعاطفهم مع البحرين -قيادةً وشعبًا- بعد صدور قرار رسمي بتشديد القيود، وإعادة إغلاق مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وغرد عدد من المواطنين تحت وسم “من قلبي سلام للبحرين” بصور تجمع علم المملكة مع علم البحرين، وصاحب ذلك كلمات عبرت عن حبهم وتقديرهم لشعب البحرين.
وكان من بين تغريدات المغردين من كتب :”اللهم إني استودعتك البحرين وقيادتها وشعبها ومن فيها فاحفظهم بعينك التي لا تنام”، وغرد آخر “شدة وتزول يارب”، فضلا عن الكثير من الأدعية التي تمنت رفع وباء كورونا عن سائر البلاد ومنها البحرين.
يذكر أن البحرين شهدت مؤخرًا ارتفاعاً قياسياً في حالات الإصابة بالفيروس، إذ ناهزت 3 آلاف حالة يومياً، فضلا عن ارتفاع عدد حالات الوفيات. وفق “أخبار 24”.
وشملت القيود التي فرضتها السلطات المعنية إغلاق مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي وصالونات التجميل ومحال الحلاقة والمنتجعات الصحية ودور السينما، ومنع إقامة المناسبات والمؤتمرات لمدة أسبوعين بدءًا من يوم أمس (الخميس).