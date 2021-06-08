أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم (الثلاثاء)، عدم ممانعتها لعملية استحواذ “شركة أدنوك الدولية للتوزيع” على 20 محطة وقود في المملكة.
وقالت الهيئة إنها وافقت على عملية استحواذ شركة أدنوك الدولية للتوزيع على 4 محطات من شركة “مساكن المجدل للمقاولات المحدودة”، وعلى 16 محطة من شركة “فيول للخدمات البترولية للمقاولات المحدودة”.
وأوضحت أنها قامت بدراسة هذه الاستحواذات وتقييمها وخلصت إلى عدم وجود أي مخاوف على المنافسة بسوق محطات الوقود في المملكة.
يشار إلى أن الهيئة العامة للمنافسة كانت قد أعلنت في مايو الماضي موافقتها على استحواذ “أدنوك” على 15 محطة وقود في المنطقة الشرقية مملوكة لشركة مزايا الأولى السعودية، ليصبح مجموع المحطات التي استحوذت عليها أدنوك للتوزيع 35 محطة في عام 2021.
وفق “أخبار 24”.