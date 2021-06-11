قطع أمس (الخميس) مقيم من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر مسافة 40 كلم على ظهر “رحول”، للحصول على جرعته الأولى من لقاح كورونا.
وكشف المقيم النور الناير، لـ”أخبار 24″، أنه يسكن في البر، حيث يعمل برعي الإبل في إحدى القرى التابعة للمنطقة الشرقية، وبين أنه يبعد مسافة 40 كلم عن مركز لقاحات محافظة قرية العليا.
وأكد أن حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها بأخذ اللقاح دفعه لحجز موعد اللقاح صباح أمس.
وأضاف أنه بسبب عدم وجود سيارة تقله الى مركز اللقاحات اضطر لركوب الرحول، مبينًا أنه مشى في الثالثة فجرًا وسط أجواء معتدلة ليصل في الثامنة صباحاً للمركز، وسط استقبال وترحيب واستغراب العاملين بالمركز.
وأوضح أنه في طريق العودة أخذ كفايته من النوم تحت شجرة على طريقه، ليتابع بعدها عودته للبر، التي كانت وسط أجواء حارة، مشيرًا إلى أنه ينوي أخذ لقاح الجرعة الثانية بنفس الطريقة؛ على ظهر الرحول.
جدير بالذكر أن المقيم النور الناير لا يجيد القراءة والكتابة ولا استخدام تطبيقات المواقع والتنقل، ولكن على حد قوله فإن إقامته منذ 14 عاما في المملكة جعلته يعرف الطرق.