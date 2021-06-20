“المياه الوطنية” تطلق تطبيقها على الهواتف الذكية بأكثر من 30 خدمة أبرزها “الحد الاستهلاكي”

أطلقت شركة المياه الوطنية، تطبيقها على الهواتف الذكية، بأكثر من 30 خدمة وبخطوات بسيطة.
وأوضحت الشركة أنها حرصت على إعادة هندسة إجراءاتها، لتسهيلها على العملاء، فأصبحت طلبات الصهاريج تتم بخطوتين، وكذلك طلب التوصيلات، كما يمكن قفل العداد وفتحه عبر التطبيق بسهولة كبيرة.
ويوفر التطبيق خيارات عدة للمدفوعات، بالإضافة إلى غيرها من الخدمات، كما يمكن للعميل الاطلاع على معدل استهلاكه وفواتيره، والاعتراض عليها، وكذلك الاعتراض على المخالفات، ورفع تسرب العداد أو الشبكة، أو انقطاع المياه، وغيرها من الاعتراضات.
ويتضمن التطبيق خدمة الحد الاستهلاكي التي وعدت بها شركة المياه الوطنية عملاءها في وقت سابق لمساعدتهم على التحكم في استهلاكهم، حيث يضع التطبيق حداً مبدئياً، يستطيع العملاء تغييره من خلال الدخول إلى التطبيق، إما مباشرة عبر وضع حد معين، أو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، والإجابة على مجموعة أسئلة تساعد التطبيق على صناعة حد مخصص للعميل بناء على تفاصيل عقاره، وعدد السكان ومساحة الحديقة، وعدد الأشجار الكبيرة، لتصل للعميل رسائل نصية تنبيهية في حال تجاوزه الحد الاستهلاكي.
وتهدف الشركة من خلال الخدمة الجديدة إلى تنبيه العملاء بتجاوز الحد الاستهلاكي من المياه، مما يسهم في التحكم بكمية الاستهلاك الشهرية والوعي بأسبابه، مؤكدة أن خدمة المياه لن تتوقف عن العميل الذي تجاوز حده الاستهلاكي، وإنما ستسهم في سرعة تحكمه بمعالجة الأسباب خلف هذا الارتفاع، قبل إصدار الفاتورة الشهرية.
كما يقدم التطبيق خدمة أصدقاء المياه التي تشرك المجتمع في الإبلاغ عن الطفوحات وتسربات المياه للحفاظ عليها، ويستطيع العميل التقاط صورة للتسرب، وسيقوم التطبيق مباشرة بتحديد موقعه تلقائياً، لترسل هذه المعلومات إلى قاعدة البيانات المرتبطة بفرق المتابعة الميدانية لمعالجة التسرب في أسرع وقت.
وفق “أخبار 24”.