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أخبار محلية > استشاري: “السجائر الإلكترونية” ليست بدائل للتدخين وتحتوي على مواد سامة ومسرطنة.. وهذه الطريقة الأمثل للإقلاع عن التدخين
21/06/2021   10:18 م

استشاري: “السجائر الإلكترونية” ليست بدائل للتدخين وتحتوي على مواد سامة ومسرطنة.. وهذه الطريقة الأمثل للإقلاع عن التدخين

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أوضح استشاري العلاج التنفسي الدكتور هاجد الذيابي، أنه انتشرت ظاهرة لدى المدخنين في الآونة الأخيرة بأن السجائر الإلكترونية تعد بدائل آمنة للسجائر العادية، وذلك بهدف الإقلاع عن التدخين، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد خاطئ.

وأضاف خلال لقائه على قناة “الإخبارية”، اليوم (الإثنين)، أنه لا توجد دراسة تشير إلى أن السجائر الإلكترونية بدائل آمنة للسجائر العادية، منوهًا أنها تحتوي على كثير من المواد السامة والمسرطنة.

وأشار إلى أن الطريقة الأمثل للإقلاع عن التدخين تبدأ بزيارة عيادات الإقلاع عن التدخين في المملكة تحت إشراف وزارة الصحة، مبينًا أنها تضم ممارسين صحيين محترفين يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع كل مدخن. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن كل مدخن له طريقة تعامل تختلف عن الآخر، لافتا إلى أن الممارسين الصحيين يحصلون على بعض المعلومات من المدخن وبناء عليها توضع خطة مناسبة لكل مدخن لإقلاعه عن التدخين.

استشاري: “السجائر الإلكترونية” ليست بدائل للتدخين وتحتوي على مواد سامة ومسرطنة.. وهذه الطريقة الأمثل للإقلاع عن التدخين

أخبار محلية
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