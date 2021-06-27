بالفيديو.. استشاري سعودي يتوصل لعلاج واعد لـ”سرطان الثدي”.. ويتحدث عن قصته

توصّل استشاري سعودي، إلى علاج واعد لمرض “سرطان الثدي” باستخدام منتجات طبيعية ومركبات نباتية مُستخلصة من أراضي المملكة.
وقال الاستشاري بالتشخيص الجزيئي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور هاني الحضرمي، إن البحث العلمي استغرق 3 سنوات حتى التوصل إلى نتيجة، مبيناً أن البحث مر بمرحلتين ويتبقى له التجارب الحيوانية والسريرية.
ولفت الحضرمي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن العلاج الجديد صاحبه نتائج فعالة في مقدمتها قدرته على إيقاف انقسام الخلايا السرطانية، ومن ثم القضاء على المرض. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن اهتمامه بإيجاد علاج لهذا المرض كان بسبب احتلاله المركز الثاني في أكثر الأمراض السرطانية المُسببة لوفاة النساء.
فيديو | استشاري سعودي ينشر ورقة بحثية عن علاج واعد لسرطان الثدي و”الحضرمي” لـ #النشرة: اختياري لسرطان الثدي بسبب انتشاره الواسع في العالم #الإخبارية pic.twitter.com/JWnHdDDfQG
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 26, 2021