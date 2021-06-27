نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري سعودي يتوصل لعلاج واعد لـ”سرطان الثدي”.. ويتحدث عن قصته
27/06/2021   8:16 ص

بالفيديو.. استشاري سعودي يتوصل لعلاج واعد لـ”سرطان الثدي”.. ويتحدث عن قصته

+ = -
911

توصّل استشاري سعودي، إلى علاج واعد لمرض “سرطان الثدي” باستخدام منتجات طبيعية ومركبات نباتية مُستخلصة من أراضي المملكة.  

وقال الاستشاري بالتشخيص الجزيئي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور هاني الحضرمي، إن البحث العلمي استغرق 3 سنوات حتى التوصل إلى نتيجة، مبيناً أن البحث مر بمرحلتين ويتبقى له التجارب الحيوانية والسريرية.  

ولفت الحضرمي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن العلاج الجديد صاحبه نتائج فعالة في مقدمتها قدرته على إيقاف انقسام الخلايا السرطانية، ومن ثم القضاء على المرض.  وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن اهتمامه بإيجاد علاج لهذا المرض كان بسبب احتلاله المركز الثاني في أكثر الأمراض السرطانية المُسببة لوفاة النساء. 

 

بالفيديو.. استشاري سعودي يتوصل لعلاج واعد لـ”سرطان الثدي”.. ويتحدث عن قصته

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885161002.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.