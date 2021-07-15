كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الخميس)، عن أعداد الكوادر البشرية والمعدات المكلفة لتنفيذ أعمال النظافة في موسم حج 1442هـ.
وأوضحت الوزارة أنه تم توفير أكثر من 13.5 ألف عامل و912 معدّة و87.9 ألف حاوية و1189 صندوقاً من الصناديق الضاغطة، إضافةً إلى 135 مخزنا أرضيا و9 تريلات ضاغطة.
وأضافت أن تلك الكوادر البشرية والمعدات تباشر وتنفذ عددا من المهام، كشفط المياه، والتقاط وجمع المبعثرات، وصناديق ومخازن النفايات، والكنس وغسل الأرصفة والساحات، ونقل النفايات ذات الحجم الكبير والأنقاض وتفريغها، وغسل وكشط الحاويات والضواغط.
وفق “أخبار 24”.