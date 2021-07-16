"الموارد البشرية" توضح مزايا قرار توطين المهن الفنية الهندسية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مزايا التدريب والتطوير لقرار توطين المهن الفنية الهندسية.
وبيّنت الوزارة، أن مزايا القرار تتضمن دعم الأجور بنسبة 30 – 40%، وتدريب الباحثين عن عمل، وبدل المواصلات من وإلى العمل.
وأشارت إلى أن المزايا تشكل بدل الانتقال من مدينة أو منطقة إلى أخرى، وبدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات، وبدل العمل عن بُعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة.
ونوهت إلى أن القرار يُطبق على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، والحد الأدنى للأجور 5 آلاف ريال.
ولفتت إلى أن أبرز المهن التي جرى توطينها، فني هندسة كهربائية، وفني هندسة إنتاج، وفني هندسة ميكانيكية، وفني إلكترونيات، وفني هندسة إنتاج، ورسام هندسة مدنية، ورسام هندسة معماري، ورسام إنشائي.
وفق “أخبار 24”.