“هيئة النقل” تصدر بيانًا بشأن فيديو متداول لعمالة تقوم بتحميل لحوم داخل سيارة أجرة بطريقة مخالفة

أصدرت هيئة النقل العام، اليوم (السبت)، بياناً توضيحاً بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لعمالة تقوم بتحميل لحوم داخل سيارة أجرة في المملكة.
وأوضحت الهيئة أنها ضبطت المركبة، وأصدرت مخالفة على المنشأة لمخالفتها أحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.
وأكدت الهيئة حرصها على الالتزام بتطبيق اللوائح والتشريعات المنظمة لأنشطة النقل العام في المملكة، بما يكفل تقديم الخدمة بسلامة وكفاءة عالية، وأن الفِرَق الرقابية تقوم على مدار الساعة بالجولات التفتيشية وعمليات الفحص الميداني ورصد مخالفي الأنظمة والتشريعات الصادرة بذلك. وفق “أخبار 24”.