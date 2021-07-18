بمشاركة 3 جهات.. مؤتمر صحفي اليوم لاستعراض الخدمات الصحية والأمنية المُقدمة للحجاج

أعلنت وزارة الصحة، إقامة المؤتمر الصحفي لحج عام 1442هـ اليوم (الأحد)، لاستعراض عدة محاور تتعلق بالخدمات المُقدمة للحجاج.
ويشارك في المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام سعيد.
ويتناول المؤتمر عدة محاور تتضمن البروتوكولات والإجراءات الوقائية، وجاهزية الخدمات الصحية، والحالة الصحية للحجاج، والإيجاز الأمني اليومي، ونقاط تجمع الحجاج وآلية الفرز، ووصول الحجاج ومبيتهم في مشعر منى، وملامح تصعيد الحجاج لمشعر عرفات. وفق “أخبار 24”.