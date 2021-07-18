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أخبار محلية > “الداخلية” تعلن اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى.. وتفرض طوقًا أمنيًا لمنع التسلل للمشاعر المقدسة
18/07/2021   11:16 م

“الداخلية” تعلن اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى.. وتفرض طوقًا أمنيًا لمنع التسلل للمشاعر المقدسة

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أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم (الأحد)، أن الجهات الأمنية والحكومية تعمل بكامل استعداداتها في المشاعر المقدسة، لتنفيذ خططها وتنظيماتها لإقامة حج 1442هـ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. 

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي بحج عام 1442 هـ، أنه اكتمل وصول الحجاج إلى مشعر منى، مناشدًا جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج. 

وأضاف أنه سيتم نقل الحجاج عبر الحافلات بين المشاعر وفق البروتوكولات الصحية، مشيرا إلى أنه تم تدشين طوق أمني محكم لمنع أي تسلل للمشاعر المقدسة. وفق “أخبار 24”.

وأشار الشلهوب إلى أنه جرى ضبط 147 مخالفاً لأنظمة وتعليمات الحج حتى الآن، مؤكدا أن الغرامات والسجن في انتظار مخالفي أنظمة الحج.

“الداخلية” تعلن اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى.. وتفرض طوقًا أمنيًا لمنع التسلل للمشاعر المقدسة

أخبار محلية
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