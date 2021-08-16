أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم الإثنين، أنه يتبقى 30 يومًا تقريبًا على دخول موسم “الصفري”.
وذكر أنه خلال هذه الأيام، قطعت الشمس نصف المسافة الواقعة بين مدار السرطان وخط الاستواء، أي أنه يتبقى 45 يومًا تقريبا ويتساوى طول الليل مع النهار، وتحديدًا في 27 سبتمبر، حيث تشرق الشمس الساعة 6 صباحًا وتغرب 6 مساءً.
وأشار إلى أنه بعد 60 يومًا تقريبًا يدخل موسم “الوسم”، وبعد 4 شهور يأتي أطول ليالي السنة.
1-بعد ثلاثين يوماً تقريباً
يدخل علينا موسم الصفري
2-بعد أربعين يوماً تقريباً
يتساوى طول الليل مع النهار
3-بعد ستين يوماً تقريباً
يدخل علينا الوسم
pic.twitter.com/0T2oHseFxF
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 16, 2021
وفق “أخبار 24”.