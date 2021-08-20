بالفيديو.. فينسنت أبوبكر يعلق على خسارة النصر أمام الفيصلي

أعرب مهاجم نادي النصر، الكاميروني فينسنت أبوبكر، عن أسفه عقب خسارة فريقه أمام الفيصلي، بنيتجة (2-1) في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية لدوري المحترفين.
وأكد مهاجم النصر في تصريحات تلفزيونية لقنوات “ssc” عقب المباراة، أنه لم يتوقع خسارة هذه المباراة وأنه لم يكن في يومه وكذلك الفريق عموماً كان بعيداً عن مستواه معربًا عن أسفه للخسارة.
وأضاف الهداف الكاميروني أنه حاول مساعدة فريقه لكنه لم يوفق، مشددًا على أنه سيعمل رفقة زملائه خلال الأيام المقبلة على استعادة مستواه وتحقيق نتائج طيبة خلال بقية المباريات. وفق “أخبار 24”.
وتلقى النصر الخسارة الأولى في الموسم الحالي (2021-2022) من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن سقط بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه الفيصلي.
فيسنت أبو بكر – لاعب #النصر
الخسارة لم تكن متوقعه, و الفريق لم يكن في يومه خاصة أنا.#الفيصلي_النصر#قنوات_SSC pic.twitter.com/kgW3VRPPgM
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 19, 2021