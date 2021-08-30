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أخبار محلية > الجوال والآيباد ليسا من الأسباب المباشرة.. استشاري يصحح بعض المعلومات حول أسباب الإصابة بقصر النظر
30/08/2021   10:41 ص

الجوال والآيباد ليسا من الأسباب المباشرة.. استشاري يصحح بعض المعلومات حول أسباب الإصابة بقصر النظر

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صحح استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور معن الخراشي، اليوم الأحد، بعض المعلومات المغلوطة عن العوامل المؤدية للإصابة بقصر النظر.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن استخدام الجوال والآيباد ليس من الأسباب المباشرة في قصر النظر، ولكنها يسببان جفافًا بالعين، مؤكدًا أنه لا ينصح لمن هم أقل من عامين باستخدامهما نهائيًا. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى ضرورة قيام الأهل بفحص نظر أطفالهم، وذلك بغض النظر عن ظهور أعراض تشير إلى إصابتهم بقصر النظر.

وذكر أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات ويرتدون نظارات، يجب أن يحافظ على استخدامهم لهما بشكل مستمر، وذلك لتجنب الإصابة بقصر النظر.

الجوال والآيباد ليسا من الأسباب المباشرة.. استشاري يصحح بعض المعلومات حول أسباب الإصابة بقصر النظر

أخبار محلية
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