كشف المركز السعودي للحلال، التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء، عن إطلاق 30 مبادرة؛ لجعل المملكة رائدة في تنظيمات منتجات الحلال.
وقال مدير “مركز حلال” يوسف الحربي، في ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للحلال، نظمتها غرفة جدة أمس (الثلاثاء)، إن إطلاق هذه المبادرات تم بالتعاون مع 16 جهة حكومية.
ولفت إلى أن من بين المبادرات إعداد خريطة المنتجات المستهدفة في منظومة حلال، وإطلاق علامة حلال الوطنية، وتطوير خطة جذب الاستثمارات لتوطين صناعة الحلال، وتطوير خريطة فعاليات وطنية لترويج المنتجات، ومنصة للتسويق والترويج لعلامة حلال السعودية.
وأبان أن المركز أطلق منصة حلال العالمية للرقابة على شهادات الحلال ومنتجات الحلال، وذلك مع ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الحلال، والذي يُقدر بنحو 6% سنويا، لافتاً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” إلى أن حجم سوق المنتجات الحلال العالمي يقدر بـ3.6 تريليون ريال تقريباً، بينها 3.1 تريليون ريال في الولايات المتحدة وحدها.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على توسيع قائمة المنتجات المحلية التي تتطلب شهادة حلال السعودي بخلاف المنتجات ذات الأصل الحيواني والنباتي، حيث سيتم إدخال منتجات غذائية أخرى ومستحضرات التجميل والأدوية.
وأوضح الحربي أن المركز يدعم المصانع والجهات المشاركة للمنتجات المحلية، وذلك بمنحها شهادة “حلال السعودي” دون مقابل مالي لمدة 3 أعوام، كما أن هيئة تنمية الصادرات تقدم تسهيلات لتصدير المنتجات الحاصلة على شهادة حلال لجميع الدول.