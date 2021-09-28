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أخبار محلية > بالفيديو.. مصمم مجوهرات: يجب الحرص على هذا الأمر عند شراء الذهب تجنباً للغش
28/09/2021   1:03 م

بالفيديو.. مصمم مجوهرات: يجب الحرص على هذا الأمر عند شراء الذهب تجنباً للغش

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شدد مصمم ذهب ومجوهرات على أهمية الحصول على فاتورة عند شراء أي قطعة ذهب أو مجوهرات أو معادن نفيسة، وذلك لتجنب الخداع أو الوقوع ضحية للغش التجاري. 

وقال المصمم أحمد البقشي في لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن النظام يلزم أصحاب متاجر الذهب بإصدار فاتورة للمشتري، وتدوين بعض البيانات فيها مثل عيار الذهب والوزن وسعر الجرام. 

وأضاف البقشي أن سعر الذهب دائماً ما يكون معروفاً على المستوى العالمي وما يختلف فقط هو قيمة المصنعية، مبيناً أنها تختلف كذلك من تاجر لآخر وحسب قطعة الذهب أو المجوهرات.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مصمم مجوهرات: يجب الحرص على هذا الأمر عند شراء الذهب تجنباً للغش

أخبار محلية
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